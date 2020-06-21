بلاغ يتهم أحمد مكي بالتواصل مع قنوات داعمة للإرهاب لتهديد الأمن المصري

تقدم طارق محمود المحامي بالنقض والدستورية العليا، ببلاغ للمحامي العام الأول لنيابات استئناف الإسكندرية، قيد تحت رقم 2713 لسنة 2020 بلاغات محام عام أول، ضد أحمد مكي وزير العدل الأسبق خلال حكم الإخوان، اتهمه فيه بتعمد نشر أخبار كاذبة، والتشارك مع جماعة إرهابية لتحقيق أغراضها الإجرامية، والتواصل مع قنوات إخوانية داعمة للإرهاب الموجه ضد مصر، ومحرضة على نشر الفوضى والاضطرابات في البلاد.

ونص البلاغ على أنه بتاريخ 17 يونيو الجاري، أجرى المقدم ضده البلاغ أحمد مكي وزير عدل الإخوان خلال فترة حكمهم، مداخلة هاتفية مع قناة "الجزيرة" القطرية الداعمة للإرهاب الموجه ضد مصر، والتي تحرض على نشر الفوضى وإثارة الفتنة في البلاد، وخلال تلك المداخلة تعمد نشر أخبار كاذبة عن فترة حكم الإخوان بغرض إعادتهم للمشهد السياسي المصري، وأن تلك التصريحات مست قيادات مصرية وطنية دافعت عن مصر وأنقذتها من براثن تلك العصابة الإرهابية، وأنه أطلق تلك التصريحات تنفيذا لتعليمات تلقاها من قيادات التنظيم الدولي للإخوان مقابل تمويلات مشبوهة".

كما اتهم "محمود" في بلاغه، أحمد مكي، بارتكاب جريمة التشارك مع جماعة إرهابية لتحقيق أغراضها الإجرامية بهدف منع مؤسسات الدولة الدستورية والتشريعية من ممارسة أعمالها ونشر الفوضى والاضطرابات في البلاد وإثارة الفزع والرعب في نفوس المصريين، كما اتهمه بارتكاب جريمة التواصل مع قنوات إرهابية موالية للتنظيم الإخواني الدولي الداعم للإرهاب الموجه ضد مصر، لتهديد أمن مصر القومي والإضرار بالمصالح العليا للبلاد.

وطالب البلاغ بفتح تحقيقات عاجلة في وقائع البلاغ المقدم، وإصدار قرار بضبط وإحضار المقدم ضده البلاغ أحمد مكي، وإصدار قرار بوضع اسمه على قوائم الممنوعين من السفر خارج البلاد لحين انتهاء التحقيق معه في الاتهامات الموجهة إليه، وإحالته لمحاكمة جنائية عاجلة.