قاض أمريكي يرفض منع نشر كتاب بولتون.. وترامب يتوعد

ذكرت صحيفة "الجارديان" البريطانية، أن قاضيًا فيدراليا رفض منع نشر كتاب جون بولتون، مستشار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، للأمن القومي، مشيرة إلى أن القاضي رويس لامبرث، لاحظ أنه جرى شحن مئات الآلاف من نسخ كتاب "من قاعة الحدث: مذكرات من البيت الأبيض"، وجرى نشر مقتطفات منه على نطاق واسع، ومن المقرر طرح الكتاب بعد غد الثلاثاء، وفقا لما ذكره موقع "تركيا الآن".

وبرغم سماح القاضي بتوزيع الكتاب، إلا أنه وجه نقدا قاسيا لمؤلفه، بولتون، وقال إنه تجاهل إجراء مراجعة للكتاب و"نشر مواد سرية"، وإنه بذلك قد يعرض الأمن القومي للولايات المتحدة للخطر، ويعرض نفسه لمسؤولية مدنية، وربما جنائية.

وعقب صدور الحكم، قال "ترامب" في تغريدة على موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، إن بولتون، خرق القانون بنشر معلومات سرية، وأضاف متوعدا: "عليه أن يدفع ثمنًا باهظا جراء ذلك، كما فعل آخرون قبله، هذا الأمر يجب ألا يتكرر على الإطلاق".

ويأتي ذلك بعد أن فجر "بولتون" مفاجأة مدوية بعد نشره مقتطفات من كتابه الذي من المقرر أن يصدر الثلاثاء بعنوان:"من قاعة الحدث: مذكرات من البيت الأبيض"، ذكر فيها أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، سلم مذكرة إلى نظيره الأمريكي، دافع فيها عن إدارة "بنك خلق" الحكومي التركي المتورط في قضية غسيل أموال للتحايل على العقوبات الأمريكية الموقعة على إيران، حليف أردوغان الاستراتيجي، وكانت قيد التحقيق من قبل قضاة المنطقة الجنوبية في نيويورك.

وأيضا جاء في الكتاب أن "ترامب" طلب مساعدة الصين لضمان إعادة انتخابه لولاية ثانية.