صدمة حمراء.. غياب حسين الشحات عن الأهلي 3 أسابيع

تأكد غياب حسين الشحات لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، من أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع، عن تدريبات فريقه المقرر أن تبدأ الأربعاء المقبل، بعد انتهاء لاعبي الفريق الأحمر من المسحات الطبية للتأكد من سلامتهم من فيروس كورونا، وفقا لما كشفه مصدر مقرب من اللاعب.

وخضع الشحات، اليوم، لجراحة "الفتاق" بأحد المستشفيات بأكتوبر، وكشف مصدر مطلع لـ"الوطن سبورت"، أن "الشحات" أجرى الفحوصات الطبية اللازمة طوال اليومين الماضيين، قبل إجراء الجراحة، ومحتجز الآن في أحد المستشفيات بعد إجرائها.

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