أورمان الأقصر يتسلم جهازي رنين مغناطيسي وأشعة مقطعية

استقبل مستشفى شفاء الأورمان لعلاج الأورام بالمجان بمحافظة الأقصر، اليوم الأحد، أحدث جهازين رنين مغناطيسي وأشعة مقطعية لاستكمال تجهيزات المرحلة الثالثة التي تخدم التطورات والتوسعات التي تجريها المستشفى لخدمة أكبر لمرضى السرطان بالصعيد، وفتح أول قسم لعلاج سرطان الأطفال بالمجان بالصعيد.

وقدمت إدارة مستشفى شفاء الأورمان بالأقصر، الشكر إلى البنك الأهلي المصري لمواصلة مسيرة الدعم لمرضى السرطان بالصعيد، حيث إن الجهازين متبرع بهم من قبل البنك، بقيمة 22 مليون جنيه، وذلك ضمن التبرع المقدم منه بقيمة 39 مليونا و150 ألف عبارة عن أجهزة طبية، حيث إن جميع تلك الأجهزة وصلت للمستشفى خلال الساعات الماضية، من بينهم الجهازين الجديدين لدعم المرحلة الثالثة، مؤكدةً على الدور الكبير للبنك الأهلي في دعم المستشفى، من بينها تبرع بأجهزة بـ44 مليون جنيه في مبنى المرحلة الأولى والثانية بالمستشفى.

ويسير مستشفى شفاء الأورمان بخطى ثابتة على قدم وساق، بهدف استكمال العمل في التجهيزات والفرش بمقر المرحلة الثالثة، والتي ما زالت تحتاج الدعم لافتتاح أول قسم لعلاج سرطان الأطفال بالصعيد، حيث إنه بعد افتتاح المرحلتين الأولى والثانية بالمستشفى، قدم المستشفى الخدمات للآلاف من مرضى السرطان بالصعيد، موفرا عناء السفر لعدة ساعات للوصول للعاصمة لتلقي العلاج في المستشفيات والمعاهد المختلفة في القاهرة.