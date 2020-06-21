بطلب من مصر.. اجتماع وزاري عربي طارئ حول الوضع في ليبيا غدا

أعلنت جامعة الدول العربية، أنه تقرر عقد الاجتماع الطارئ لوزراء الخارجية العرب، حول الوضع في ليبيا، غدا الاثنين، عبر تقنية الفيديو كونفرانس.

وقالت الجامعة العربية، في بيان صحفي اليوم، إن الاجتماع الذي يأتي بناء على طلب مصر، سيعقد الساعة 12 ظهرا بتوقيت القاهرة.

وكان السفير حسام زكي، الأمين العام المساعد بجامعة الدول العربية، صرح أمس الأول الجمعة، بأن الأمانة العامة للجامعة العربية قد تلقت طلباً من وفد مصر لعقد اجتماع طارئ لمجلس الجامعة العربية على مستوى وزراء الخارجية، لبحث تطورات الأوضاع في ليبيا، وذلك عبر تقنية الفيديو كونفرانس.