حساسين: تصريحات السيسي تعكس توجه مصر في الحفاظ على أمن واستقرار ليبيا

أكد الدكتور سعيد حساسين، عضو مجلس النواب، وجود ترحيب كبير من مجلس النواب الليبي، بالتصريحات المهمة والحاسمة من الرئيس عبدالفتاح السيسي، بخصوص ليبيا، خاصة تأكيد السيسي، أن سرت والجفرة، خط أحمر، وأن مصر لن تتردد في التدخل العسكري إذا ما تجاوز المرتزقة والجماعات الإرهابية تلك المنطقة، وأن أي تدخل مصري سيكون بدعوة من الشعب الليبي الذي تظاهر في عدة مدن دعما لتصريحات السيسي، وأن أي تدخل سيكون تحت إشراف الجيش الليبي وبترحيب شعبي يعكس وبشكل قاطع الرؤية الواضحة والحاسمة من الرئيس عبدالفتاح السيسي، للحفاظ على أمن واستقرار ليبيا وشعبها.

وقال "حساسين" في بيان له اليوم، إن الرئيس السيسي، بعث برسائل مهمة وحاسمة لكل من يهمهم الأمر، بقدرة القوات المسلحة المصرية الباسلة على حماية الأمن القومي المصري وحماية الحدود المصرية على المنطقة الغربية والتي تصل إلى 1200 كليو متر، معربا عن سعادته الغامرة بالجيش المصري الباسل خلال تفقد الرئيس السيسي، لقوات المنطقة العسكرية الغربية.