بوتين: نجحنا في حماية المواطنين الروس من عدوى كورونا

أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم، أن قيادة البلاد تمكنت بشكل عام من حماية المواطنين من وباء كورونا المستجد "كوفيد 19".

وقال بوتين، في مقابلة مع قناة "روسيا -1"، إنه "فيما يتعلق بعدد المرضى المصابين بالفيروس، نحن في المركز الثالث، ولكن عدد الوفيات هو واحد من أدنى المعدلات في العالم"، معربا عن تعازيه لكل من فقدوا أحباءهم.

وأضاف الرئيس الروسي: "بدون أي شك، تمكنا بشكل عام من إنجاز المهمة التي حددناها لأنفسنا، وهي حماية المواطنين الروس من هذه العدوى".

وكان المركز الروسي لعمليات مكافحة فيروس كورونا المستجد، قد أعلن اليوم، تسجيل 7728 إصابة جديدة بالفيروس خلال الـ24 ساعة الماضية، في عموم البلاد؛ ليرتفع إجمالي الإصابات المؤكدة إلى 584 ألفا و680 إصابة.

وذكر المركز الروسي، أنه جرى تسجيل 109 وفيات جديدة جراء الإصابة بالفيروس التاجي خلال اليوم الماضي، ليصل إجمالي الوفيات في عموم روسيا إلى 8111 وفاة.

وأضاف المركز، أن الإصابات الجديدة سُجلت في 84 إقليما ومنطقة روسية، موضحا تسجيل 968 إصابة من الإصابات الجديدة في العاصمة الروسية موسكو، و549 في ضواحي العاصمة، و294 في منطقة خانتي مانسي ذاتية الحكم.

وأشار المركز الروسي، إلى أن 5119 شخصا تماثلوا للشفاء وغادروا المستشفيات خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليرتفع إجمالي المتعافين إلى 339 ألفا و711 حالة شفاء.