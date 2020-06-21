خالد الجندي يكشف حكم قول "النبي كاشف الغمة"

تحدث الشيخ خالد الجندي عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، عن حكم القول إن النبي كشف الغمة.

وقال الجندي خلال حلقة اليوم من برنامج "لعلهم يفقهون"، عبر شاشة "دي إم سي"، إن الغمة هي الضلالة، مشيرًا إلى أنه لكي نفهم معنى هذه الجملة يجب أن نطلع على لفظة "الهداية": "في ناس بتقول الهادي هو اللي عاوز يورينا إنه صاحب عقيدة، والنبي هادي، والله قال له وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم".

وأضاف: "الله يهدي الهداية العامة والنبي يهدي الهداية الخاصة، الله يهدي هداية توفيق والنبي يهدي هداية إرشاد، وهما مختلفان، لكنهما اشتركا في اللفظ، ومن لم يدرس اللغة العربية لن يفهم هذا الأمر".

وتابع: "وبالتالي فإن النبي كشف عنا الغمة، إذا فهو اسمه كاشف الغمة، والله أرسله شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه، وسراجا منيرا".