خالد الجندي: ليس لدينا دليل في الكتاب أو السنة يقول إن المنتحر كافر

قال الشيخ خالد الجندي عضو المجلس الأعلي للشؤون الإسلامية، إننا ليس لدينا دليل في الكتاب أو السنة سواء بآية أو حديث تقول أن الشخص المنتحر كافر، وإنما ارتكب كبيرة من الكبائر، ومن يقول إن النبي صلي الله عليه وسلم لم يصل عليه فهو أيضاً لم يصل على المديون، ولم يجرم أو يحرم ذلك، فهو كان لا يأكل الثوم والبصل فهل معني ذلك أنه يجرمهم أو من طعام أهل النار، وهذا خصوصية من خصوصياته.

وأضاف الجندي، خلال حواره في برنامجه "لعلهم يفقهون"، المذاع على فضائية Dmc، أنه إذا قال أحد المشاغبين "ومن يقتل مؤمنا متعمداً فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما"، ومعنى خالداً فيها في هذه الآية أنه من الممكن أن يكون خلود لمدة معينة وقد يكون من الألفاظ المجازية وللتأكد من أنها لفظ مجازي اسم خالد ابن الوليد ولو كان حرام كان غيره النبي محمد صلى الله عليه وسلم.

وتابع، أن المؤمن دائما يعذر غيره "لو واحد حبيبك قالك كلمة ضايقتك وعلشان أنت بتحبه بتلتمس له عذر"، وأن خبير فتوى في دار الإفتاء "نبه على عدم تكفير أي شخص وأن المنتحر أمره موكول إلى الله".