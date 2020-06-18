خالد الجندي: مفيش حديث بيقول لا تصلوا على منتحر

انتقد الشيخ خالد الجندى، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، من يحكمون على مصائر الناس يوم القيامة، قائلًا: "مش عارف ليه الناس عندها كأن نقطة في فرح، إحنا بننقط في فرح، ده مات كافر، طب وهو عرف منين؟!".

وقال الجندي خلال حلقة اليوم من برنامج "لعلهم يفقهون"، عبر شاشة "dmc": "محدش يخوف ولاده من الانتحار على حساب الدين، مينفعش تستنطق المشايخ بالعافية إن المنتحر كافر".

وأضاف: "سؤال لتامر ابن طنط شادية، لو المنتحر ده منتحرش وقتل واحد، حكمه إيه؟! هل القاتل نقول عليه كافر؟! مفيش عاقل يقول كده، ولا نقول إنه حلال، بالطبع بل هو من أكبر الكبائر".

وتابع: "أما بالنسبة لحديث النبي سباب المسلم فسوق قتاله كفر، أي المستحل له، الذي نقول له بالكتاب والسنة إن هذا حرام فيقول إنه يقول سأقتل، على غرار ما يفعل الإرهابيون، وكذا الأمر بالنسبة لشرب الخمر، إذا ما حلل ما أحرم الله".

وأردف: "مفيش ولا حديث بيقول لا تصلوا على المنتحر، والصحابة صلوا على منتحر، المنتحر قاتل وسيحشر مع القتلة".