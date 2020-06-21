إسبانيا: وفاة واحدة و141 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة الإسبانية، اليوم، تسجيل حالة وفاة واحدة و141 إصابة جديدة بوباء كورونا المستجد "كوفيد 19" في يوم واحد، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الكويتية الرسمية "كونا".

وقالت الوزارة الإسبانية، على موقعها الإلكتروني الرسمي، إن العدد الإجمالي للإصابات المشخصة بتقنية تحليل تفاعل البوليمراز المتسلسل "بي.سي.آر" ارتفع إلى 246272 حالة، فيما ارتفع العدد الرسمي للوفيات إلى 28323 حالة.

وأضافت الصحة الإسبانية، أن العاصمة مدريد سجلت 32 إصابة جديدة ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات فيها منذ بداية الجائحة إلى 71223 إصابة، فيما سجلت كتالونيا 23 إصابة جديدة ليرتفع العدد الإجمالي فيها إلى 60645 حالة.

وخرجت إسبانيا اليوم من حالة الطوارئ الوطنية التي أعلنت قبل 98 يوما لمحاولة السيطرة على تفشي الفيروس لكن حكومة مدريد وحكومات الأقاليم ذات الحكم المستقل فرضت مجموعة من التدابير الصحية لتجنب وقوع موجة جديدة من الجائحة، وتزامن ذلك مع فتح الحدود مع الدول الأوروبية ضمن الفضاء الأوروبي "شنجن" باستثناء البرتغال>

النمسا: ارتفاع حالات الشفاء من كورونا إلى 16 ألفا و197 حالة

وفي النمسا، أعلنت وزارة الصحة، اليوم، ارتفاع حالات الشفاء من كورونا المستجد فى البلاد إلى 16 ألفا و197 حالة من إجمالي عدد الإصابات البالغ 17 ألفا و341 حالة، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء"الشرق الأوسط".

وأشارت وزارة الصحة، في بيان، اليوم، إلى ارتفاع عدد مرضى الفيروس النشطين مرة أخرى في النمسا خلال الـ 24 ساعة الماضية، حيث سجلت ولاية النمسا السفلى معظم الإصابات الجديدة.

وذكرت الوزارة النمساوية، أن عدد الوفيات بلغ 690 شخصًا في جميع أنحاء النمسا، حيث تم تسجيل حالتي وفاة فى العاصمة فيينا أمس، مشيرة إلى وجود 69 شخصا يعالجون من الفيروس في المستشفيات، منهم 8 حالات في وحدات العناية المركزة.

وكما لفتت الصحة النمساوية، إلى وجود استعدادات خاصة لاحتمال وقوع الموجة الثانية من الوباء بعد تسجيل بعض الارتفاعات النسبية مرة أخرى، كما تم تسجيل أكثر من 50 إصابة جديدة يوم الجمعة الماضي، وهي المرة الثانية خلال أسبوع واحد.