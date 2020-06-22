نجل أكبر متعافية من كورونا في الشرقية: لم تستجب للعلاج في البداية

قال أحمد جاد نجل أكبر معمرة متعافية من فيروس كورونا في الشرقية، إن والدته تحافظ على صحتها وحياتها بصورة كبيرة حتى الآن وتعتمد على الأشياء الطبيعية ولا تتناول أي طعام من الخارج، وتبلغ من العمر 96 عاما، وأن طبيعة طعامها يعتمد على المسلوق وشرب العصائر والسوائل بكثرة.

وأضاف جاد، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "السفيرة عزيزة"، المذاع على فضائية DMC، أن تفاصيل إصابة والدته بفيروس كورونا في البداية لم تظهر أعراض عليها وكانت لديها دور برد عادي وكحة ووجع في المعدة وأحضرنا الطبيب وشخصها بأنها عبارة عن نزلة شعبية بعد ذلك تطورت الحالة ولم يكن هناك استجابة للعلاج.

وتابع، أنه بعد ذلك ذهبنا لمستشفى السعديين التابع لمركز منيا القمح وتم استقبالنا بحفاوة وذلك على غير المعتاد في جميع المستشفيات، وكانت شقيقتي أيضاً مصابة بالفيروس لأنها هي التي تقوم برعايتها وتبلغ من العمر 70 عاما، وكان في استقبالنا مدير المستشفى بنفسه لأنه كان على علم أنها سيدة مسنة وتم عزلها والقيام لعمل الفحوصات اللازمة.

واستكمل، أنها مكثت في المستشفى في العناية المركزة لمدة أسبوع وبعد ذلك تعافت وتمارس حياتها الآن بشكل طبيعي.