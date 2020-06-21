"كورونا فيروس" لمحمد رمضان يحقق 12 مليون مشاهدة في أسبوع

حقق كليب "كورونا فيروس" لمحمد رمضان 12 مليون مشاهدة عبر قناته الخاصة على يوتيوب في أسبوع واحد فقط.

وكان محمد رمضان، كشف عن تمثاله الشخصي، الذي يحمل ملامحه، خلال ترويجه لأغنيته الجديدة "كورونا فيروس"، التي تتناول انتشار فيروس كورونا المستجد.

"كورونا فيروس" يعد هو الكليب الثاني الذي يتعاون فيه محمد سامي مع محمد رمضان في الأغنيات، حيث قدما سويا كليب "رايحين نسهر" الذي طرح مطلع هذا العام وحقق نجاحا كبيرا.

وقد أعلن مؤخرا الفنان محمد رمضان، حصوله على الدرع الماسي من قناة "يوتيوب".

وكتب "رمضان" عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "الحمد لله أول ممثل ومُغني مصري يصل لـ10 ملايين مشترك ويحصل على الدرع الماسي من يوتيوب".

https://youtu.be/L3e4UryXDo0