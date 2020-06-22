محامي سارة الطباخ: موكلتي أنفقت 15 مليون جنيه على محمد الشرنوبي

كشف حسام السنهوري محامي المنتجة سارة الطباخ، أنها مستعدة للتصالح مع الفنان محمد الشرنوبي بشرط أن يلتزم بتنفيذ كافة بنود تعاقده معها.

وعن شأن تغيير عقد الشرنوبي مع سارة من إدارة أعمال إلى شراكة بين الطرفين فقال المحامي فى تصريحات لبرنامج "أي تي بالعربي": "العقد حصري لإنتاج فني وإدارة أعمال ولكن لاستمرار العلاقة لفترة طويلة قامت سارة بمنح الشرنوبي 10% حتى يشعر باطمئنان حين تربح الشركة يحصل على أرباح".

وأشار المحامي إلى أن سارة انفقت 15 مليون جنيه خلال تعاونها مع الفنان محمد الشرنوبي في حملات دعائية وألبوم.