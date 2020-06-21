محافظ كفر الشيخ: فصل 4 طلاب في واقعة شغب لجنة الثانوية العامة

أكد اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ، إن إحدى لجان امتحانات الثانوية العامة، الكائنة بمدرسة التجارة بنين بالمدينة شهدت بعض أحداث شغب وحاول عدد من الطلاب تكسير التخوت والاعتداء على المراقبين في محاولة للغش في مادة اللغة العربية، وتم إبلاغ رئيس اللجنة وغرفة عمليات ومركز أزمات المحافظة ووزارة التربية والتعليم بالواقعة.

أضاف المحافظ، في بيان، أنه جرى فصل 4 طلاب، وإحالة الواقعة إلى وزارة التربية والتعليم للتصرف.

أكد مسؤول بمديرية تعليم كفر الشيخ أنه فور تلقي إخطار بحدوث شغب بالواقعة تم إبلاغ أجهزة الأمن، وكذا غرفة عمليات التعليم المخصصة بمتابعة امتحانات الثانوية العامة، وانتقل رجال الشرطة إلى المدرسة وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

يشار إلى أن الدكتور طاريق شوقي وزير التربية والتعليم أعلن قبل قليل عن حدوث شغب داخل إحدى لجان امتحانات الثانوية العامة بمدينة كفر الشيخ، مؤكدا أن بعض الطلاب حاولوا تكسير التخوت في محاولة للغش.