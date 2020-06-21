شوقي: رفد مجموعة طلاب كسروا لجنة بكفر الشيخ ومراقبين سمحوا بالغش

حكى الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني عن بعض الأحداث المؤسفة التي حدثت اليوم في امتحانات الثانوية العامة.

وقال شوقي خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية سارة حازم في برنامج "اليوم" المذاع عبر فضائية "dmc"، إن بعض الطلاب سُمح لهم بالدخول بهواتف محمولة للجان وصوروا ورقة الأسئلة وأرسلوا للخارج لحلها لافتًا أنه تم ضبط هؤلاء الطلاب وتقرر عقابهم بسبب الغش وتقرر رفد المراقبين المسؤولين عنهم بشكل نهائي.

وأكد شوقي على عدم وجود تسريبات لأمتحانات الثانوية العامة مشددًا على أن ذلك لم يحدث منذ عام 2017 وأن ما حدث هو تصوير أحد الطلاب للإمتحان وضبطه ومعاقبته بالحرمان من الإمتحان لمدة عامين.

وحكى شوقي عن واقعة مؤسفة حيث قام بعض الطلاب بتكسير لجنة الإمتحان بالثانوية العامة بكفر الشيخ لأنتقال لجنتهم مما صعب عليهم الغش لافتًا أنه تقرر رفد هؤلاء الطلاب بشكل نهائي بسبب سلوكهم.