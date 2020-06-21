انتظام امتحانات الثانوية الأزهرية في كفر الشيخ وسط إجراءات احترازية

انتظمت إمتحانات الثانوية الأزهرية اليوم الأحد بمحافظة كفر الشيخ، للقسم العلمي في مادة الفقه، حيث أشرفت غرفة العمليات بمنطقة كفرالشيخ الأزهرية برئاسة الشيخ أشرف النجار وكيل وزارة الأزهر، وبحضور علاء العريان مدير المركز الإعلامي للمنطقة الأزهرية، وبإشراف ومتابعة أمنية تحت إشراف اللواء محمود حسن مدير أمن كفر الشيخ، وتواجد فرق طبية تحت إشراف الدكتورة سوسن سلام وكيل وزارة الصحة.

ويؤدي 3843 طالب وطالبة امتحانات الثانوية الأزهرية في 39 لجنة بالقسم العلمي،في مادة الفقه، فيما يبدء غدًا 5716 طالب وطالبة امتحاناتهم في القسم الأدبي.