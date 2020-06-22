نقابة الزراعيين: نؤيد الرئيس في الدفاع عن أمن مصر القومي

أعلن مجلس النقابة العامة للمهن الزراعية، برئاسة الدكتور سيد خليفة نقيب الزراعيين، عن تأييده الكامل ومساندته التامة لكل ما أعلنه الرئيس عبد الفتاح السيسي في خطابه بشأن استعداد مصر التام والقوي للدفاع عن الأمن القومي المصري والعربي خاصة علي الحدود الليبية المصرية بالجبهة الشمالية الغربية.

وأيد المجلس إعلان الرئيس لكل القوى الأجنبية المتكالبة على الأرض والبترول الليبي بعدم التجاوز ومحاولة دخول سرت - الجفرة لأنها خط أحمر.

وأعرب المجلس، عن شعوره بالفخر شأنه شأن كل المصريين من الاستعداد القتالي للقوات الجوية والبرية الذي تابعته الملايين من المصريين والعرب بكل اعزاز واحترام لجيش مصر الوطني الرشيد الذي لا يعتدي وإنما يدافع كما قال بحق الرئيس السيسي.

وثمن المجلس خطاب الرئيس للشعب الإثيوبي وأن إثيوبيا لها الحق في التنمية ومصر لها الحق في المياه لأنها الحياة وتناشد النقابة جموع النقابيين في أفريقيا بما فيها إثيوبيا تفهم الموقف المصري.