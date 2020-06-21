المهن الزراعية تعلن مساندتها للتحركات المصرية للدفاع عن حدودها الغربية

أعلنت النقابة العامة للمهن الزراعية عن تأييدها الكامل ومساندتها التامة لكل ما أعلنه الرئيس عبدالفتاح السيسي في خطابه، أمس، بشأن استعداد مصر التام والقوي للدفاع عن الأمن القومي المصري والعربي خاصة على الحدود الليبية المصرية بالجبهة الشمالية الغربية.

وأيد المجلس إعلان الرئيس لكل القوى الأجنبية المتكالبة على الأرض والبترول الليبي بعدم التجاوز ومحاولة دخول "سرت - الجفرة" لأنها خط أحمر، كما يشعر المجلس بالفخر شأنه شأن كل المصريين من الاستعداد القتالي للقوات الجوية والبرية الذي تابعته الملايين من المصريين والعرب بكل إعزاز واحترام لجيش مصر الوطني الرشيد الذي لا يعتدي وإنما يدافع، كما قال بحق الرئيس السيسي ويثمن المجلس خطاب الرئيس للشعب الإثيوبي إن إثيوبيا لها الحق في التنمية ومصر لها الحق في المياه لأنها الحياة وتناشد النقابة جموع النقابيين في إفريقيا بما فيها إثيوبيا تفهم الموقف المصري.