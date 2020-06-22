طبيب جلدية يوضح أعراض كورونا: تورم واحمرار وحبوب مياه

قال الدكتور وائل سعودي أستاذ مساعد الأمراض الجلدية بكلية الطب جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، إنه من ضمن الأعراض التي تظهر على مصاب فيروس كورونا إنه يصيب كل الأجهزة بما فيها الجلد، لافتاً إلى أن الأطباء توصلوا بالملاحظات على بعض المرضى إلى مجموعات أساسية من الأمراض الجلدية، وليس معنى تواجد هذه الأعراض عند شخص أنه مصاب بكورونا.

وأضاف سعودي، خلال مداخلة عبر زووم، في برنامج "السفيرة عزيزة"، المذاع على فضائية DMC، أن بداية هذه الأعراض تبدأ من وجع في أطراف اليدين والقدمين وتورم واحمرار وحبوب مياه عليها وتسمى صوابع كوفيد ونسبتها حوالي 19% من المصابين وتصيب الشباب بشكل كبير وتستمر من 12 إلى 13 يوما ويصاحبها هرش وألم وكل هذا تحت الدراسة.

وتابع، أن الحالة الثانية تكون عن طريق ملء الجسم بحبوب بها ماء وتشبه الجدري إلى حد كبير ووجدوا نسبة 9% من مصابي كورونا لديهم هذا العرض وتأتي مبكرا قبل أعراض كورونا، ما يعطي الطبيب إشارة إلى الإصابة، ويظهر في الحالات الوسطي، ثالثا الارتيكاريا.