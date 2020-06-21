سامح شكري: محاولات إنهاء الصراع الليبي عسكريا لن تنجح

قال وزير الخارجية سامح شكري، إن التدخلات الخارجية في ليبيا تهديد للأمن القومي المصري والعربي، متابعا: "نسعى لحل سياسي في ليبيا ينهي الصراع العسكري ويؤدي لمرحلة انتقالية ثم انتخابات"، وفقا لما نشره موقع "سكاي نيوز عربية".

وأضاف وزير الخارجية المصري: "نشر تركيا للميليشيات في ليبيا تهديد للأمن القومي المصري، ونسعى لدعم عربي لليبيا لضمان وقف إطلاق النار والقضاء على الإرهاب"، مشددا على أن محاولات إنهاء الصراع الليبي عسكريا لن تنجح.

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي، قال أمس، إن الجاهزية والاستعداد القتالي للقوات سار أمرا ضروريا وحتميا في ظل حالة عدم الاستقرار والاضطراب التي تسود منطقتنا ولا توفر المناخ الملائم لجهود تحقيق الاستقرار والأمن والتعاون اللازمة لإقامة بيئة مناسبة تلبي الطموحات للبناء والتنمية بعيدا عن الصراعات التي تزهق أرواح ودماء الشعوب وتهدر مقدرات أبنائها وتسمح بالتدخلات غير الشرعية التي تقوض إقامة السلام المستدام وتسمح بالاستيلاء على مقدرات الشعوب وتسهم في انتشار المليشيات المسلحة الإرهابية الساعية لنشر أفكار التطرف وتغذية العنف والإرهاب وزيادة الظواهر السلبية المتعدية للحدود والأوطان مثل الهجرة غير الشرعية والجريمة المنظمة بأبعادها من تهريب سلاح ومخدرات وتجارة بشر.