استمرار تطهير شبكات الصرف الصحي بالقليوبية

قال مصطفى مجاهد رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية، الاهتمام بعمليات الإحلال والتجديد ومتابعة حالة محطات مياه الشرب والصرف الصحي ، وصيانة المحابس، وتنفـيذ خطة تطهير وصيانة شاملة لشبكات الصرف الصحي، ورفع كفاءتها للحفاظ على استدامة تقديم الخدمة، وإطالة العمر الافتراضي لها.

واستمر فرع شبين القناطر وفرع قها في عمليات التطهيروالتسليك لشبكات الصرف الصحي وفقا لخطة الطوارئ الموضوعة مع الالتزام باشتراطات السلامة والصحة المهنية ، والتعامل الفوري مع أي بلاغات تتعلق بأغطية بالوعات الصرف الصحى التي تتعرض للسرقة مع سرعة تعويضها بأغطية جديدة حرصا على سلامة المواطنين ووقاية الشبكات من سقوط مخلفات داخلها قد تعرضها للانسداد.

وتناشد الشركة السادة المواطنين بحسن التعامل مع شبكات الصرف الصحي وعدم القاء المخلفات والزيوت بها.