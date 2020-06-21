محافظ الإسماعيلية يستعرض معوقات تنفيذ مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي

استعرض اللواء شريف بشارة محافظ الإسماعيلية، الموقف التنفيذى لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحي بمختلف قطاعات المحافظة وتوابعها، وكذلك المعوقات التي تعترض سبل إنهائها، والمقترحات والحلول اللازمة لتذليلها.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده المحافظ عبر تقنية "فيديو كونفرانس" مع الدكتور سيد إسماعيل نائب وزير الإسكان لمشروعات البنية التحتية، واللواء إيهاب خضر رئيس الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، والمهندس ممدوح رسلان رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، وبحضور نائب المحافظ المهندس أحمد عصام، واللواء تامر سعيد السكرتير العام للمحافظة.

واستعراض الاجتماعات المشروعات الجاري تنفيذها والمقرر افتتاحها قريبًا، ودخولها للخدمة الفعلية.