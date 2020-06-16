رئيس شركة مياه سوهاج: أكثر من مليار جنيه لمشروعات مياه الشرب والصرف

أكد اللواء محمد بدري، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج والعضو المنتدب، أنه في ظل حكم الرئيس عبد الفتاح السيسي، شهدت محافظة سوهاج طفرة كبيرة في قطاع مياه الشرب والصرف الصحي، حيث بلغ حجم الاستثمارات في هذا القطاع أكثر من مليار جنيه.

وأضاف اللواء بدري، أنه تم الانتهاء من تنفيذ عدد من مشروعات مياه الشرب ومنها مشروع محطة مياه السكساكا السطحية بمركز طما بتكلفة 200 مليون جنيه، والتي تبلغ طاقتها الانتاجية 85 ألف متر مكعب يوما، وتخدم 350 ألف نسمة وتم تشغيلها في سبتمبر عام 2016م.

وتابع، أنه تم الانتهاء من مشروع محطة مياه شطورة السطحية بطهطا والتي تبلغ تكلفتها 300 مليون جنيه وتعمل بطاقة تصميمية ‏51‏ ألف متر مكعب في يوم وتخدم 300 ألف نسمة وتم تشغيلها في يونيو 2016م، ومشروع محطة مياه الاحايوة شرق المدمجة بمركز أخميم بتكلفة 17 مليون جنيه، وتعمل بطاقة تصميمية تبلغ 20 لتر لكل ثانية وتخدم 50 ألف نسمة وتم تشغيلها في يوليو 2016م.

وأضاف أن مشروع محطة مياه الحواويش المطورة رقم 2 بمركز أخميم تم الانتهاء منه بتكلفة 7 مليون جنيه بطاقة تصميمية تبلغ 90 لتر لكل ثانية وتخدم 56 ألف نسمة، وتم تشغيلها في أغسطس 2016م ومشروع محطة مياه أولاد سالم المرشحة السطحية بمركز دار السلام بتكلفة 255 مليون جنيه، والتي تعمل بطاقة تصميمية 60 ألف متر مكعب في اليوم وتخدم 398 ألف نسمة وتم تشغيلها في إبريل 2017 ومشروع محطة مياه الجوازات المطورة 1 و 2 بمركز سوهاج بتكلفة 7 مليون جنيه بطاقة تصميمية تبلغ 180 لتر لكل ثانية وتخدم 70 ألف نسمة وتم تشغيلها في أغسطس 2017م ومشروع محطة إزالة حديد ومنجنيز المدمر بمركز طما بتكلفة 15 مليون جنيه وتخدم 23 ألف نسمة وتم تشغيلها في عام 2018م.

وأوضح رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج، أنه تم تشغيل عدد من مشروعات الصرف الصحي، ومنها مشروع صرف صحي قرية سلامون بمركز طما بتكلفة تبلغ 50 مليون جنيه وتخدم 25 ألف نسمة، وتم تشغيلها في 2018م، وكذلك مشروعات صرف صحي قرى السمطا والحلافي والغنيمية ونجع راجح ونجع أحمد عبد السميع بمركز البلينا بتكلفة تبلغ 101 مليون جنيه تخدم 20398 نسمة وتم تشغيلها في عام 2018م.

وأشار إلى أن مشروعي صرف صحي الحلاقي وأم دومة بمركز طما تم الانتهاء منها بتكلفة تبلغ 53 مليون جنيه، وتخدم 12 ألف نسمة، وتم تشغيلها في 2018م، ومشروعي صرف صحي قريتي كويز ومقلد بمركز جرجا بتكلفة تبلغ 29.8 مليون جنيه، وتخدم 3969 نسمة، وتم تشغيلها في 2018م، ومشروع صرف صحي نزة الحاجر بمركز جهينة بتكلفة تبلغ 15 مليون جنيه وتخدم 15868 نسمة، وتم تشغيله في 2017م، ومشروع صرف صحي نزلة عبد الله بمركز طما بتكلفة تبلغ 29.8 مليون جنيه، وتخدم 3969 نسمة وتم تشغيلها في 2017م.

وقال اللواء بدري، إن مشروع صرف صحي حوض الثلاثيني بمركز سوهاج تم الانتهاء منه بتكلفة تبلغ 15 مليون جنيه وتخدم 1500 نسمة وتم تشغيله في 2017م، ومشروع صرف صحي عنيبس بمركز جهينة بتكلفة تبلغ 25 مليون جنيه ويخدم 31 ألف نسمة وتم تشغيله في 2018م، وكذلك المرحلة الأولى لمشروع صرف صحي الصلعا بتكلفة تبلغ 16.9 مليون جنيه ويخدم 15 ألف نسمة وتم تشغيله في 2018م.

وأكد رئيس مياه سوهاج أنه في إطار الاهتمام بتوصيل خدمات مياه الشرب والصرف الصحي لجميع المواطنين في المناطق المحرومة، والتي تتمثل في الامتدادات العمرانية المستجدة التي لديها موافقات تنظيمية، تم توفير الاعتمادات المالية اللازمة خلال الفترة من 2016 حتى 2020م، والتي تقدر بمبلغ 76.2 مليون جنيه لمياه الشرب و16.8 مليون جنيه للصرف الصحي، كما تم تخصيص أكثر من 232 مليون جنيه خلال نفس الفترة للإحلال والتجديد بقطاع مياه الشرب والصرف الصحي، لزيادة كفاءة المحطات والشبكات منها 164.2 مليون جنيه لقطاع مياه الشرب، ومبلغ 67.8 مليون جنيه لقطاع الصرف الصحي.