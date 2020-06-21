المغرب: 25 يونيو استئناف الرحلات الجوية الداخلية

أعلنت وزارة السياحة والصناعة التقليدية والنقل الجوي والاقتصاد الاجتماعي المغربية، عن استئناف الرحلات الجوية الداخلية بالمملكة ابتداءً من 25 يونيو الجاري.

وأفاد بيان للوزارة بأن أنشطة السكن الفندقي ستستأنف أيضًا ابتداءً من 25 يونيو الجاري.

وأضاف البيان أن هذا النشاط سيكون، في مرحلة أولى، محدودًا من حيث حجم الإشغال، ومشروطًا جغرافيًا حسب منطقة المزاولة.

وأشارت الوزارة إلى أن التنقل بين منطقتي التخفيف 1 و2 خاضع للقيود نفسها المعمول بها بخصوص باقي أنماط النقل، بما فيها إلزامية الحصول على رخصة مهنية أو رخصة استثنائية مسلمة من طرف السلطات المحلية لأسباب أو ظروف قاهرة.