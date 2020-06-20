كورونا في المغرب العربي.. ارتفاع إجمالي المصابين في تونس إلى 1146 حالة

وصل عدد إصابات فيروس كورونا على مستوى العالم، منذ ظهوره في مدينة ووهان الصينية، 8.750.410، فيما وصل إجمالي الوفيات 461.813، بينما بلغت حالات الشفاء منه 4.620.325 حالة.

ونشر وباء كورونا المستجد "كوفيد 19"، في جميع دول العالم الهلع، منذ ظهوره في ديسمبر الماضي، وسط الصين، كما انتشر سريعا في أنحاء العالم، ومن بينها دول المغرب العربي.

والمغرب العربي أو المنطقة المغاربية أو المغرب الكبير، هي منطقة تقع في شمال أفريقيا، ممتدة على ساحل البحر الأبيض المتوسط وحتى المحيط الأطلسي، وهي تشمل بالأساس 5 دول هي: "موريتانيا والمغرب والجزائر وتونس وليبيا".

وأعلنت وزارة الصحة التونسية، أمس الجمعة، تسجيل 14 إصابة جديدة بكورونا المستجد، ليرتفع إجمالي المصابين إلى 1146 حالة، وقالت في بيان إنها أجرت في الساعات الـ24 الأخيرة، 1279 تحليلا مخبريا أسفرت عن تسجيل 18 تحليلا إيجابيا من بينها 14 حالة إصابة جديدة وافدة من ضمن الذين تم إجلاؤهم وهم موجودون في مراكز الحجر الصحي الإجباري و4 تحاليل إيجابية لحالات إصابة سابقة لا تزال حاملة للفيروس.

وأضافت الوزارة التونسية، أن حالات الشفاء بلغت 1014 مقابل 50 حالة وفاة و82 حالة إصابة لا تزال حاملة للفيروس وهي بصدد المتابعة، وفاق لما ذكرته وكالة الأنباء الكويتية الرسمية "كونا".

ارتفاع إجمالي إصابات الجزائر إلى 11504

وفي الجزائر، أعلنت السلطات الصحية، أمس الجمعة، تسجيل 14 وفاة بكورونا المستجد في الـ24 ساعة الأخيرة، ما يمثل أكبر حصيلة وفيات يومية بالفيروس منذ 17 أبريل الجاري.

وارتفع بذلك إجمالي الوفيات في عموم البلاد إلى 825، وفقا لما ذكرته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية الروسية.

وأشارت وزارة الصحة الجزائرية، إلى أنه تم تسجيل 119 إصابة جديدة في الـ24 ساعة الماضية، موزعة عبر 34 ولاية ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 11504،موزعة عبر 48 ولاية، فيما تماثل 118 شخصا للشفاء، ليرتفع العدد الكلي للمتعافين إلى 8196.

وقال المتحدث الرسمي للجنة رصد ومتابعة فيروس كورونا الدكتور جمال فورار في مؤتمر صحفي، إن "ولاية سطيف شرقي البلاد سجلت لليوم الرابع على التوالي أكبر عدد للإصابات بواقع 25 حالة متبوعة بولايتي الجزائر العاصمة ووهران غربي البلاد بتسجيلهما 12 حالة ثم ولاية قسنطينة شرقي البلاد بواقع 8 حالات في حين تم إحصاء أربع حالات بولاية البليدة التي تعتبر بؤرة الوباء"

وأوضح فورار، أن الارتفاع الطفيف في حالات الإصابة بكورونا المستجد خلال الأيام الماضية، سببه عدم احترام التدابير الوقائية.

ارتفاع إجمالي الإصابات بكورونا في المغرب إلى 9613 حالة

وفي المغرب، أعلنت وزارة الصحة، أمس الجمعة، تسجيل 539 إصابة جديدة مؤكدة بكورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الأخيرة ليرتفع إجمالي المصابين إلى 9613 حالة، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الكويتية الرسمية "كونا".

وقالت رئيسة مصلحة الأمراض الوبائية بمديرية علم الأوبئة ومكافحة الأمراض بوزارة الصحة هند الزين، في الايجاز الصحفي اليومي حول مستجدات انتشار كورونا المستجد، إن معظم الإصابات الجديدة مرتبطة ببؤر مهنية.

وأوضحت الزين، في تصريح بثته وكالة المغرب العربي للأنباء، أنه من أصل 539 إصابة مؤكدة جديدة، سجلت جهة الرباط سلا القنيطرة 457 إصابة جديدة جميعها في "بؤرة الفراولة" بدائرة للا ميمونة، التابعة لإقليم القنيطرة شمال غربي المملكة، وفقا لما ذكرته قناة "سكاي نيوز عربية" الإخبارية.

وأوضحت الزين، أنه تم في المقابل تسجيل 76 حالة شفاء خلال اليوم الأخير لترتفع الحصيلة الإجمالية للمتعافين من المرض منذ بدء انتشاره إلى 8117 حالة وتبعا لذلك فإن معدل التعافي بلغ 84.5%.

وأشارت الزين، إلى عدم تسجيل أي حالة وفاة خلال نفس المدة ما يبقي عدد الوفيات مستقرا عند 213، وذكرت المتحدثة المغربية -حول الحالات النشطة التي لا تزال قيد العلاج أو التتبع الصحي- أنها بلغت 1283 حالة حتى الآن بينها 10 حالات في وضعية صحية حرجة

وفي موريتانيا، أعلن مدير الصحة العمومية الدكتور سيدي ولد الزحاف مساء أمس الجمعة، تسجيل 103 حالات شفاء، و5 وفيات، و197 حالة جديدة بكورونا المستجد، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الموريتانية.

وارتفع بذلك إجمالي الإصابات المؤكدة حتى الآن إلى 2621 حالة، منها 653 حالة شفاء، و102 وفاة، وأكد الزحاف، أن "مصالحنا الصحية توصلت لهذه النتيجة بعد إجراء 2543 فحصا من بينها 157 فحصا للمتابعة".

إغلاق أجدابيا في لبيا بعد تسجيل إصابة بكورونا في البريقة

وفي ليبيا، أعلنت مديرية أمن أجدابيا، أمس الجمعة، إغلاق المدينة مؤقتا ولحين إشعار آخر، في إطار تفعيل الإجراءات الوقائية في حماية المدينة وسكانها من تفشي وباء كورونا المستجد، خاصة بعد ظهور إصابة جديدة في منطقة البريقة، وفقا لما ذكرته بوابة إفريقيا الإخبارية.

وأوضحت المديرية، أن الإغلاق سيكون عبر آلية الإغلاق الكامل والتام لحركة سير المركبات الآلية والأفراد عبر مداخلها الـ4 وذلك في إطار الإجراءات الاحترازية التي أصدرتها مسبقاً اللجنة العليا لمكافحة وباء كورونا.

ودعت المديرية، جميع المواطنين عدم الخروج من المدينة ولا من ضواحيها لأي سبب كان، والإبلاغ عن أي مواطن قادم من المدن والمناطق الموبوءة للحفاظ على سلامة الجميع.