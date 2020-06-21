المغرب يخفف قيود كورونا.. فتح المقاهي والمراكز التجارية وقاعات الرياضة

أعلنت السلطات المغربية، اليوم، تخفيف عدد من القيود التي جرى فرضها في وقت سابق، لأجل كبح انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).

وكشف بيان مشترك بين وزارات الداخلية والصحة والصناعة، عن عدد من التدابير في المرحلة الثانية من تخفيف الحجر الصحي، اعتبارا من 24 يونيو الجاري، وفقا لما نشره موقع "سكاي نيوز عربية".

وبموجب الإجراءات الجديدة، سيسمح للمقاهي والمطاعم باستقبال الزبائن، لكن شريطة عدم تجاوز 50% من الطاقة الاستيعابية.

كما جرى السماح باستئناف الأنشطة التجاربة في كافة المراكز والمجمعات، مع ضرورة الالتزام بشروط محددة.

وأشار البيان إلى إعادة فتح محلات الترفيه والراحة، كالقاعات الرياضية والحمامات، مع عدم تجاوز نسبة 50% من طاقتها الاستيعابية، بجانب استئناف الأنشطة المرتبطة بالإنتاج السمعي البصري والسينمائي.

وجرى إعلان استئناف النقل العام بين المدن، سواء على الطرق أو في القطارات، وفق شروط محددة. وسيجري استئناف الرحلات الجوية الداخلية وفق شروط محددة.

وفي وقت سابق، جرى تقسيم مناطق وأقاليم المغرب إلى "المنطقة 1" و"المنطقة 2"، بحسب تطور الوضع الوبائي، فجرى التخفيف بشكل أكبر في المنطقة الأولى.

وفي مرحلة موالية، جرى إدراج كافة المناطق ضمن المنطقة 1 ذات الإجراءات المخففة، لكن باستثناء عدد من المدن التي سجلت بؤرا.

وقررت السلطات فتح الشواطئ مع ضرورة احترام التباعد الجسدي، فضلا عن إعادة فتح ملاعب الكرة في الأحياء، واستئناف السياحة الداخلية، مع مراعاة 50% من الطاقة الاستيعابية.

ووصل عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في المغرب إلى 9957، تعافى 9249 منهم، فيما أودى المرض بحياة 213.