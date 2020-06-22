التضامن تشكر "المتحدة للخدمات الإعلامية" لدعم التوعية بأضرار الإدمان

وجهت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعى، الشكر للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية بسبب دعم صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي فى قضايا التوعية بأضرار تعاطى المخدرات، والقيام بتوظيف مشاهد فى المسلسلات والأفلام من أجل دعم حملة ضد المخدرات ما حقق نتائج إيجابية.

وأضافت، خلال حوارها مع الإعلامية لبنى عسل عبر برنامجها الحياة اليوم المذاع على قناة الحياة، من خلال تطبيق "سكايب": "كرمنا حسام صالح الرئيس التنفيذي للمجموعة المتحدة للخدمات الإعلامية، بسبب الجهود الكبيرة المبذولة لدعم الصندوق فى قضايا التوعية بأضرار تعاطى المخدرات".

وتابعت: "كرمنا مسلسل البرنس، وتسلم درع التكريم مخرجه محمد سامى، كما كرمنا أيضًا مسلسل "لما كنا صغيرين"، وأيضا تكريم مسلسل خيانة عهد، وتسلم الدرع الكاتب أحمد عادل".