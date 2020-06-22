"القبائل الليبية": رسائل السيسي استجابة لمطالب الشعب الليبي

قال رئيس ديوان المجلس الأعلى لمشايخ وأعيان القبائل الليبية، إن رسائل الرئيس السيسي أمس هي استجابة للمطالب الليبية والشعب الليبي، وحققها أمس الرئيس عبدالفتاح السيسي، الذي تحدث بدبلوماسية وقتما كان هناك اختلاف بين طرفين ليبيين، ولكن الآن هناك طرف محتل واحتلال وغزو عثماني تركي يريد المعتوه أردوغان ومعه تنظيم الحمدين من قطر والتنظيم العالمي للإخوان، ممن يريدون أن يجعلوا من ليبيا للخراب والدمار.

وأضاف المصباحي خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسؤوليتي"، المذاع على شاشة "صدى البلد"، أن ليبيا أصبحت بثرواتها وبخطوط التنقيب مستغلة لتمويل تنظيم الإخوان، ودعونا مصر للتصدي للغزو التركي الذي يحتل ليبيا وممتلكاتها، بالإضافة لممارسة الإرهاب وإرسال المرتزقة لليبيا عبر البحر وبالطائرات ممن يرغب فتح جبهة غربية بهم لمصر ولأوروبا وللمنطقة بأكمل.

وأشاد المصباحي بالدول العربية التي ساندت موقف مصر.