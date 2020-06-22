"الداخلية": ضبط 150 ألف كمامة غير صالحة في مصنع ومزرعة بالمنوفية والجيزة

تمكنت الأجهزة الأمنية بمحافظتى المنوفية والجيزة من ضبط صاحبى مصنع ومزرعة ينتجان الكمامات الطبية دون ترخيص وغير مطابقة للمواصفات وتم ضبط 150 ألف كمامة طبية جاهزة للتوزيع، إضافة إلى كميات من مواد الإنتاج من أقمشة وخامات.

وفى المنوفية، تمكن قسم مباحث التموين بمديرية أمن المنوفية عقب تقنين الإجراءات بالاشتراك مع الجهات المعنية من ضبط مصنع دون ترخيص لتصنيع كمامات غير مطابقة للمواصفات بإحدى القرى بدائرة مركز شبين الكوم وذلك داخل مزرعة أحد المواطنين. وأمكن ضبط ماكينتين للسحب والغزل و120 ألف كمامة غير مطابقة للمواصفات و750 كيلو قماش خام مستلزمات تصنيع و100 كيلو أستك و1500 علبة فارغة لتعبئة المنتج، وكمية من الشمع المُستخدم فى عملية التصنيع.

وضبطت الأجهزة الأمنية بالجيزة مصنعاً لتصنيع المستلزمات الطبية دون ترخيص، بمنطقة العمرانية، وحرزت 30 ألف كمامة مجهولة المصدر، وتحفظت على المضبوطات، وأخطرت النيابة للتحقيق. ووردت معلومات لإدارة شرطة المرافق بمديرية أمن الجيزة، بقيام طالب وربة منزل باتخاذهما شقة سكنية فى أحد العقارات بدائرة مركز شرطة العمرانية كمصنع دون ترخيص لإنتاج وتصنيع الكمامات الطبية من خامات مجهولة المصدر، وغير مطابقة للمواصفات، وتم استئذان النيابة العامة، وألقى القبض على المتهمين، وتم تحريز المضبوطات.