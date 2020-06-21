الداخلية تنجح في ضبط 80000 كمامة في الإسكندرية

إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية المبذولة لمكافة الجريمة بشتى صورها لاسيما الجرائم التموينية وتشديد الرقابة على الأسواق للتصدى لجرائم الغش التجارى .. فقد وردت معلومات لإدارة التموين والتجارة بمديرية أمن الإسكنديرية تفيد قيام (أحد الأشخاص – مدير مصنع ملابس "بدون ترخيص" كائن بدائرة قسم شرطة أول العامرية) بمزاولة نشاط غير مشروع فى مجال الغش التجارى حيث يقوم بتصنيع المستلزمات الطبية غير المطابقة للمواصفات القياسية وبدون ترخيص من الجهات المختصة داخل مصنعه غير المستوفى للإشتراطات الصحية الواجب توافرها فى أماكن تصنيع المستلزمات الطبية.

عقب تقنين الإجراءات تم إستهداف المصنع المشار إليه بالإشتراك مع الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية حيث تم ضبط (عدد 80000 كمامة غير مطابقة للمواصفات القياسية منتج نهائى مدون عليها بيانات تجارية وهمية) بقصد طرحها للبيع بالأسواق لجمهور المستهلكين لتحقيق أرباح غير مشروعة.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.