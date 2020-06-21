ضبط 30 ألف كمامة "رديئة الصنع" في الجيزة

إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية المبذولة لمكافة الجريمة بشتى صورها لا سيما الجرائم التموينية وتشديد الرقابة على الأسواق للتصدى لجرائم الغش التجارى .. فقد ورد معلومات لإدارة شرطة المرافق بمديرية أمن الجيزة مفادها قيام كلٍ من (طالب– ربة منزل) بإتخاذهما شقة سكنية بأحد العقارات بدائرة مركز شرطة العمرانية كمصنع بدون ترخيص لإنتاج وتصنيع الكمامات الطبية من خامات مجهولة المصدر وغير مطابقة للمواصفات.

عقب تقنين الإجراءات تم إستهداف المصنع المشار إليه وأمكن ضبط المتحرى عنهما، بتفتيش المصنع عثر بداخله على (30000 كمامة منتج نهائى) مصنعة من خامات رديئة ومجهولة المصدر وغير مطابقة للمواصفات القياسية لإدخال الغش والتدليس على جمهور المستهلكين لتحقيق أرباح غير مشروعة.

بمواجهتهما إعترفا بإرتكابهما الواقعة.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.