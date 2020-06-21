المسماري: حظر نقل أي معلومات عن تحركات القوات المسلحة

أكد اللواء أحمد المسماري، الناطق باسم الجيش الوطني الليبي، أن غرفة العمليات الرئيسية التابعة للجيش الليبي أصدرت أوامر تُحذر فيها من نقل أي معلومة عسكرية عن تحركات القوات المسلحة، وتم الترشيد على عدم التعامل بعاطفية أو أي أسلوب من الأساليب في نقل هذه المعلومات.

وأضاف "المسماري"، خلال مؤتمر صحفي، أن الكثيرين من أبناء الشعب الليبي ينشرون أخبار عسكرية بغرض الفخر بقواتهم العسكرية، فالكثيرين يفخرون بتحركات قواتهم المسلحة، ولكن "نريد الآن صمت إعلامي، وفرضنا أمر بحظر نقل الأخبار العسكرية".

وأشار الناطق باسم الجيش الوطني الليبي، إلى أن هذا الأمر يأتي لوجود إجراءات لا نريد تسليط الضوء عليها حتى لا تصل المعلومات إلى العدو بطريقة سلسلة.