بوسي شلبي لرجاء الجداوي: ارجعي لجمهورك كل الناس بتدعيلك

دعت الإعلامية بوسي شلبي خلال حسابها على "تويتر" بالشفاء العاجل للفنانة رجاء الجداوي.

وكتبت بوسي: "اشفيها وعافيها يارب وترجعلنا يا جوجا يا غالية أنت قوية ارجعي لجمهورك والناس كلها بتدعيلك ياحبيبت الكل إن شاء الله ربنا هايستجيب لدعاء كل اللي بيحبك وانا بحبك".

وتفاعل عدد من نجوم الفن مع منشور بوسي وقاموا بالدعاء بالشفاء العاجل لرجاء الجداوي منهم سمية الخشاب ونبيلة عبيد.

وأكدت مصادر طبية بمستشفى أبوخليفة للعزل الطبى بالإسماعيلية أن حالة الفنانة رجاء الجداوى ما زالت خطرة وتدهورت بشكل كبير خلال الساعات الماضية، وتم نقلها على جهاز "تنفس اختراقي" متصل بأنبوبة أنفية لتوصيل الأوكسجين إلى الرئتين بعد فشل جهاز "سيباب" الذي كانت موضوعة عليه طوال الـ21 يوما الماضية، وأن نسبة الأوكسجين في الدم ما بين 50 إلى 60، وهي نسبة ضعيفة الأمر الذي جعل حالتها متدهورة.