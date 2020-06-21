كاتب سعودي: ليبيا في "ظرف تاريخي حرج".. ومصر تتحرك باسم العرب

أكد مبارك آل عاتي الكاتب والمحلل السياسي السعودي، أن موقف المملكة العربية السعودية داعم ومساند لمصر دائمًا وخاصة حيال الأزمة الليبية، ومواجهة أي تهديدات خارجية تمس ليبيا.

وقال "آل عاتي" خلال مداخلة هاتفية مع خالد أبو بكر، ببرنامج "كل يوم" المذاع على شاشة "ON"، إن العالم العربي في ظرف تاريخي حرج جدًا في ظل تكالب المشاكل عليه، والموقف السعودي متوقع ومساند وداعم لمصر.

وتابع: "الموقف السعودي صلب وقوي مع الشقيقة الكبرى مصر، والأزمة عربية وليس أزمة ليبيا فقط، ومصر تتحرك باسم العرب، ودفاعًا عن البلدان العربية، وخاصة أن ليبيا في ظرف تاريخي حرج".

وأوضح أن العالم العربي مطالب بالتصدى للتحديات الخارجية، مشيرًا إلى أن قطر تتبع سلوك ونوايا عدوانية ضد العرب، وتفتح خزائنها لإنقاذ نظام الملالي، والنظام القطري تواطأ وبشكل فاضح مع أعداء المنطقة بتمرير مشاريعه والإضرار بالأمن القومي العربي، وتمويل الجماعات الإرهابية.