تقرأ غدا.. ترحيب القبائل الليبية بدعوة السيسي لتدريب أبنائها في مواجهة المليشيات

تنشر "الوطن" في عددها الصادر غدًا الإثنين: ترحيب القبائل الليبية بدعوة من الرئيس السيسي لتدريب وتسليح أبنائها في مواجهة المليشيات الإرهابية.. الكنزة: سعداء بفتح المعسكرات لتدريب الليبيين على حمل السلاح حتى تحرير وطننا كاملا".

وفي عدد الغد تقرأ أيضًا: الثانوية العامة: إجراءات صعبة وامتحان سهل.. ضبط حالات غش باستخدام التليفونات المحمولة.. و43 ألف طالب يؤدون الفقه في الأزهر.

كما تقرأ في عدد الغد: "الوطن" تحقق في بيزنس الدم الحرام وبيع بلازما "متعافي كورونا".. مدير نقل الدم: العليا لعلاج الفيروس تمدنا بأسماء المتعافين.. ونتبع آليات قانونية لعملية التبرع.