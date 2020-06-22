المصيف في زمن كورونا.. ضوابط "السياحة" عند شراء الهدايا من البازرات

منذ إعلان الحكومة المصرية منذ عدة أيام عن عودة السياحة في المدن الأقل إصابة بفيروس كورونا بداية من أول شهر يوليو المقبل، أصرت وزارة السياحة على وضع القواعد والضوابط التي تضمن سلامة العاملين والمصيفين في المدن الساحلية، ومنها خطوات التعامل داخل البازرات والمحلات السياحية.

وتستعرض "الوطن" ضمن خدماتها التي تقدمها لقرائها على مدار الساعة، الاسترشادات عند شراء هدايا من البازرات السياحية في التقرير التالي..

استرشادات "السياحة" داخل محال البازرات بيع السلع السياحية

توفير قفازات طبية وكمامات جديدة بالمحال للعملاء لارتدائها والتخلص منها بطريقة آمنة.

وضع ملصقات على الأرض لتحديد أماكن الوقوف في الصفوف للحفظ على المسافات الآمنة بين الأشخاص

وضع لافتات داخل المحال للتنبية بعدم لمس المعروضات.

يذكر أن السلطات المصرية تقوم بسلسلة من الإجراءات لدعم القطاع السياحي لمساعدتة على التعافي والصمود في مواجهة الأزمة العالمية، وعلى رأسها موافقة مجلس الوزراء على تأجيل سداد وجدولة المديونيات ومستحقات استهلاك الكهرباء والمياه والغاز للمنشآت السياحية والفندقية وشركات الطيران الخاصة لمدة 6 أشهر، وقرار وزير البترول بمنح تخفيضات إضافية على سعر الوقود الخاص بالطيران لتصل القيمة الإجمالية للتخفيض إلى 10 سنت على الجالون الواحد والتي ستطبق فور عودة حركة الطيران مرة أخرى، وبشكل دائم للمساهمة في تحفيز حركة الطيران إلى مصر.