محافظ البحر الأحمر يوضح آلية عودة السياحة في ظل "كورونا"

قال اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر، إن الإجراءات الخاصة بعودة السياحة مرة أخرى تم اتخاذها من الأسبوع الأخير من شهر رمضان، كما تم عقد اجتماع في مدينة الغردقة بحضور وزير السياحة وبعض المستثمرين، وكان هناك اتجاهين لتحقيق عملية العودة عن طريق البدء بسياحة داخلية بنسب محددة 25٪، وشروط وضوابط من قبل وزارة الصحة تتناسب مع الضوابط العالمية.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية في برنامج "أخبار TEN"، المذاع على فضائية TEN، أننا بدأنا بالعمل بنسبة عمالة 25٪، وحققنا نسبة نجاح 100٪، وتم رفع النسبة إلى 50٪، وحققت أيضاً نجاح، مشيراً إلى أن فكرة التشغيل على السياحة الداخلية لها أهمية خاصة، لأنه عندما تم غلق السياحة لمدة 3 أشهر إغلاق كامل بسبب فيروس كورونا، كانت نسب الإشغال وصلت لأعلى معدلاتها، والتي تخطت الـ75٪ من نسب الإشغال.

وأكد أن عملية إغلاق المنشأة السياحية ثم إعادة فتحها تتطلب طريقة عمل معينة، إضافة إلى تأهيل العاملين على النظم الجديدة للتشغيل وطريقة تقديم الوجبات، لأنه لن يكون متاحا نظام الأوبن بوفيه، وسيكون هناك نظام آخر، إضافة للأنشطة على الشواطئ، وبدأنا التهيئة لهذا الأمر من خلال وصول أول 3 طائرات من بلجيكا يوم 26 من الشهر الجاري.