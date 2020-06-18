الغردقة تستقبل 4 وزراء لتفقد إجراءات عودة السياحة الخارجية

استعدت أجهزة مدينة الغردقة لاستقبال وزراء الطيران، والسياحة، والإعلام، والصحة، ظهر اليوم الخميس، وذلك لتفقد الإجراءات المتخذة بمطار الغردقة والحجر الصحي لاستقبال حركة السياحة الأجنبية، عقب قرارات مجلس الوزراء بفتح الطيران والسياحة الدولية، في الأول من يوليو المقبل.

من المقرر أن يجري الوفد الوزاري جولة تفقدية في مدينة الغردقة تشمل المتحف وعددا من الفنادق السياحية عقب تفقدهم المطار للتأكد من جاهزية المدينة لاستقبال السياحة الخارجبة وحركة الطيران، والوقوف على تنفيذ الضوابط والاشتراطات المقررة من مجلس الوزراء.

حسب تصريحات اللواء عمرو حنفى محافظ البحر الأحمر يستعد مطار الغردقة لاستقبال ثلاثة رحلات بلجيكية يوم السادس والعشرين من شهر يونيو الجارى كخطوة أولى ومؤشر إلى عودة السياحة الخارجية إلى مصر.