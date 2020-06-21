أول صورة لـ"شريف مدكور" بعد شائعة مرضه: صحتي تمام

نشر الإعلامي شريف مدكور صورة جديدة له، عبر حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام"، بعد شائعة مرضه.

وتوالت عليه التعليقات من الجمهور، حيث خرج مؤخراً نافياً شائعة مرضه، التي انتشرت خلال الساعات الأخيرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.

وكتب "مدكور" عبر حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام"، "في إشاعة أنى مريض، ده مش صح، أنا صحتي تمام، نعمة وفضل، وكل يوم في الشغل".

يذكر أن مدكور قدم برنامجاً جديداً بعنوان "فزورة من مكاني هذا" على راديو النيل، خلال شهر رمضان ‏الماضي.