تامر أمين يكشف كواليس خلافه مع شريف مدكور ويعتذر له على الهواء

كشف الإعلامي تامر أمين، تفاصيل خلافه مع الإعلامي شريف مدكور، وغضب الأخير منه، والتصريح بأنه ليس من أصدقائه.

وأوضح أن شخصية شريف مدكور الحقيقية، ظهرت في أحد برامج المقالب مع رامز جلال، فكان صوته غليظًا وهدد رامز جلال بالضرب، مشيرًا إلى أن هذه الشخصية غير التي يشاهدها المواطنون في برامجه التي تتناول الطبخ والمرأة والأسرة.

وأضاف "أمين"، خلال حواره في برنامج "شيخ الحارة والجريئة"، الذي تقدمه المخرجة إيناس الدغيدي، على شاشة "القاهرة والناس"، إنه لا يعلم حتى الآن سبب غضب شريف مدكور من تصريحه بأن شخصيته الحقيقة غير التي يظهر بها في البرامج، وأدلى بها في حواره مع الإعلامي يوسف الحسيني خلال برنامج على الراديو، "الحقيقة أنا مش عارف شريف زعل ليه، ده في حد ذاته تمكن واحترافية".

وتابع: "ده تمكن واحترافية من شريف مدكور إنه يعمل برنامج بشخصية مناسبة جدًا للبرنامج، ده من أنجح المذيعين اللي علموا برامج من النوعية دي الخاصة بالطبخ والأسرة والمرأة، نيتي المدح إنه نجح يرسم الشخصية المناسبة في البرنامج المناسب، وهو أنجح واحد بيعمل هذه النوعية من البرامج".

وواصل: "فوجئت إنه زعل وأنا أقسم بالله في الشهر الكريم أني أقصد المدح، حقك عليا يا شريف لو زعلت مني، عمري ما أحب أزعل حد".

عجبني شكلها.. تامر أمين يكشف كواليس تعرفه على ياسمين الخطيب

وكشف أمين، تفاصيل علاقته بالفنانة التشكيلية ياسمين الخطيب، وكيفية التعرف عليها، وعملها معه في البرامج.

وذكر أن "الخطيب"، كانت بالنسبة له تجربة، وقابلها منذ 5 سنوات في إحدى الحفلات العامة، وعّرفته بنفسها بأنها فنانة تشكيلية، "مكنتش أعرفها في الوقت ده".

وأضافت "أمين": "مليش أنا أوي في الفن التشيكلي، ولا الرسم ولا الحاجات، دي فعشان كده مكنتش أعرفها، عجبني شكلها وأفكارها، وعرضت عليها تقدم معايا فقرة أسبوعية في برنامجي القديم من الآخر الذي كان يعرض على شاشة روتانا مصرية، والفقرة كانت بعنوان حواء وأدم، وكانت تمثل دور حواء وأنا أمثل دور آدم، ونتشاجر على الهواء مثل أي رجل وست في المجتمع".

وأوضح الإعلامي، أن ياسمين الخطيب وافقت وقدمت الفقرة الأسبوعية في البرنامج، وحققت نجاحًا كبيرًا، ثم بعد ذلك انتقل إلى شاشة "الحياة" لتقديم برنامج "الحياة اليوم"، وكان رتم البرنامج مغلق كونه إخباري من الدرجة الأولى، فلم يستعن بها خلال وجوده في القناة.

وتابع: "لما انتقلت على شاشة النهار اقترحت عليهم نعيد الفقرة عليهم، وكانت وقتها قاعدة في البيت ومش شغالة، ومش بقول إني أنا اللي شغلتها ربنا هو اللي بيرزق، وأنا مخلص جدًا وعندي عشرة لكل الناس اللي اشتغلت معاهم، وبيني وبينهم عيش وملح، سواء كانوا ستات أو رجالة، بدليل إن الكاست في برنامجي الحالي آخر النهار هو نفس الكاست في برنامجه الحياة اليوم".