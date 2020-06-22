كاتب ليبي: المصريون شركاء لنا كإخوة لردع العدوان الإرهابي

قال عبدالباسط بن هامل الكاتب الصحفي الليبي، إن مصر دائما تقف مع الشعب الليبي والعكس أيضاً، وأن الموقف ليس بجديد على القيادة المصرية تاريخياً أو حالياً والمسار سياسي وعسكري حاسم وحازم من قبل الرئيس السيسي وأمس وكلمته كانت فاصلة للعملية الداعمة لمشروعية الشعبين المتمركزة في مجلس النواب والشعب صاحب السلطات التي يستمدها ويعطيها للقوى الحقيقة الموجودة على الأرض.

وأضاف بن هامل، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية ريهام إبراهيم، في برنامج "من مصر"، المذاع على فضائية CBC، أن الاعتداء الذي حدث في ليبيا يهدد الأمن القومي العربي وبالتالي الدفاع العربي المشترك هي التي يجب تفعيلها والذي جاء من الزخم العربي المساند فور انتهاء كلمة السيسي كانت كل من السعودية والإمارات والبحرين والأردن ودول المنطقة يؤكدوا على مشروعية المبادرة التي قدمت والتي كانت ورقة إنقاذ للشعب الليبي.

وتابع، أن المسار العسكري الحاكم ضد الميليشيات الخارجة عن القانون، المرتزقة، وكذلك مجموعات الإرهابيين التي تشكل خطر وبالتالي الكل تشارك والمجتمع الدولي ومشروعية الدخول لضرب هذه الجماعات الإرهابية، مؤكداً على أن المصريين شركاء لنا في ليبيا كإخوة لردع العدوان الإرهابي الخطير والتهور التركي الذي يريد تمزيقنا وتدميرنا وسرقة مقدراتنا وأن ما يقوم به أردوغان ليس كرئيس وإنما زعيم لمافيا ومجموعة من اللصوص اتوا لسرقة أرزاق الليبين وتحويلها لمصادر تمويل للجماعات الإرهابية وتحويل منطقة حوض المتوسط إلى منطقة مشتعلة.