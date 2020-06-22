"صحة الشرقية": استعادة 600 شريط مسحة بعد سرقتهما بـ 8 ساعات

كشف الدكتور هشام مسعود، وكيل وزارة الصحة في الشرقية، تفاصيل سرقة 600 شريط مسحة من المعمل الإقليمي في المحافظة، فذكر أن الواقعة كانت يوم الجمعة الماضية، واطلعته مديرة إدارة المعامل على الواقعة، وذكرت له أن هناك 600 مسحة تم اختفاؤهم من المعمل، وتوجه مباشرة ومعه لجنة من المديرية وتم جرد الموقف واستمع لكل المتواجدين هناك بعناية تامة.

وأضاف "مسعود"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "التاسعة"، مع الإعلامي وائل الإبراشي، الذي يُعرض على شاشة "التليفزيون المصري"، أنه أبلغ وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد، كمان تواصل مع مدير أمن الشرقية الذي تحرك على الفور ووصلوا للمعمل خلال دقائق، وتم معاينه المكان والاستماع لأمين المخازن الموجود وأحد الفنيين بالمعمل.

وأشار وكيل وزارة الصحة بالشرقية، إلى أنه تم اصطحاب أمين المخازن وأحد الفنيين لقسم الشرطة وبعد 8 ساعات تم الإرشاد عن المسحات وأصبحت موجودة واستردادها من قبل المعمل، مؤكدًا أن الاتهام موجه لهما "أمين المخزن وفني المعمل"، وتم استعادتهم مباشرة والواقعة لم تتخطى الـ 8 ساعات.

وتابع: "التحرك كان في وقته والاستماع جيدا للكلام يخلي الواحد يحط ايده على الموقف تماما وطبعا الشرطة ساعدتنا كتير جدا انها تستعيد المستلزمات دي ودي مستلزمات غالية الوزارة بتوفرها، هم ليسوا أجهزة ، بل عبارة عن شريطة أشبه بشرائط الكشف عن فيروس سي، ربيت تيسيت، وهو يتم استخدامه في الكشف المبدئ في بعض الحالات عن فيروس سي".