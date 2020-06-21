"لو عندك مصاب كورونا".. الصحة توضح طريقة تحضير محلول التعقيم بالمنزل

منذ انتشار جائحة كورونا في العالم بوجه عام، ومصر بوجه خاصة، وتحرص جميع الوزارات على وضع الإرشادات الوقائية للحماية من الإصابة بفيروس كورونا، خاصة إذا كنت مخالط، أو تعيش مع شخص مصاب بالفيروس وفي عزل منزلي.

ومن أهم النصائح التي يجب اتباعها، هي تعقيم المنزل، من خلال استخدام المحلول، وأوضحت وزارة الصحة طريقة صناعة المحلول بطريق صحيحة، والتي تستعرضها الوطن في التقرير التالي، مع رشادات أخري إذا كنت مخالط لحالة إصابة بفيروس كورونا..

الطريقة الصحيحة لصناعة معقم منزلي

هي إضافة 1 مل من الكلور المركز أو 50 مل مقدار "فنجان من القهوة" من الكلور التجاري في المحلات على 1 لتر من الماء.

وأكدت الوزارة أن هذا المحلول يستخدم لتعقيم الأسطح بشكل يومي، مثل الأثاث، الأدوات، مقابض الأبواب، المطبخ، الحمامات.

طرق التعامل مع مصاب كورونا داخل العزل المنزلي

هناك بعض التوجيهات والنصائح التي يجب اتباعها للوقاية من الإصابة بعدوي كورونا وهي كالآتي:

لا يجب أن يخرج المصاب أو الأشخاص المخالطين من المنزل طوال فترة العزل المنزلي

تجنب ومنع الزيارات العائلية، والأسرية، ومنع الأطفال من الاقتراب من المصاب.

تخصيص مكان بالمنزل نظيف، جيد التهوية، ليكون مكان عزل المصاب.

عدم التنقل كثيرًا داخل المنزل، بل يفضل بقاء المريض داخل غرفة واحدة، طوال فترة العزل.

يستمر العزل مدة 14 يومًا، مع الاهتمام بتناول الطعام الصحي لتقوية المناعة.

الامتناع تماما عن التدخين طوال فترة العزل.

يمكن ترك الطعام والشراب خلف الباب، وترك المصاب يحضره حتى لا يختلط مع الآخرين.

ارتداء كمامة طبية مناسبة للوجه عند التعامل مع أحد أفراد الأسرة والتخلص منها بشكل مناسب، من خلال وضعها في كيس مغلق وإلقائه في القمامة.

تغطية الأنف والفم أثناء العطس أو الكحة بمنديل ورقي والتخلص منه سريعًا.

غسل اليدين باستمرار بالماء والصابون لمدة 20 ثانية على الأقل أو مسح اليدين بمطهر كحولي 70%.