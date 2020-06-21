عاجل.. بيان مهم من وزارة الصحة بشأن مستجدات فيروس كورونا بعد قليل

تصدر وزارة الصحة، بعد قليل، بيانا مهما بشأن مستجدات فيروس كورونا في مصر.

كانت وزارة الصحة قررت صرف علاج مرضى فيروس كورونا من خلال المراكز الطبية التابعة لمحل الإقامة.

وأكدت الوزارة أنه يتم الكشف على المريض بالمستشفى، وتوقيع طبيب الاستقبال على كارت العزل وتوجيهه نحو أقرب مركز طبي لمحل الإقامة ومتابعته من خلال فرق الترصد الوبائي.

ومن المقرر أن تتوقف المستشفيات عن الصرف للعزل المنزلي، وستكتفي بالصرف لمرضى فيروس كورونا الداخليين المحجوزين بها تجنبا لنشر العدوى بين المواطنين والتكدس داخل المستشفيات.

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس عن خروج 399 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 14327 حالة حتى اليوم.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 15779 حالة، من ضمنهم الـ 14327 متعافيًا.

وأضاف أنه تم تسجيل 1547 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 89 حالة جديدة.

وقال "مجاهد" إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وتابع أن المحافظات التي سجلت أعلى معدل إصابات بفيروس كورونا هي "القاهرة، الجيزة والقليوبية"، بينما سجلت محافظات "البحر الأحمر، مطروح وجنوب سيناء" أقل معدلات إصابات بالفيروس، مناشدًا المواطنين الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية واتباع إجراءات التباعد الاجتماعي، خاصة في المحافظات ذات معدلات الإصابة العالية.