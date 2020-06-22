الصحة: التجمع أمام لجان الثانوية يزيد قلقنا من ارتفاع إصابات كورونا

استنكر الدكتور حسام حسني، رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد19" بوزارة الصحة، مشاهد التجمعات أمام لجان الامتحانات أمس الأحد، من قبل أولياء الأمور، الذين انتظروا أبناءهم في الخارج أثناء أدائهم امتحان اللغة العربية في الشهادة الثانوية، موضحًا أن ما حدث أمس خارج اللجان شيء يدعو إلى الحزن والحذر الشديد.

وأضاف "حسني"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "كل يوم"، الذي يُعرض على شاشة "أون إي"، مع الإعلامي خالد أبو بكر، أن المشاهد التي ظهرت للجميع، في أولى أيام إجراء امتحانات الثانوية العامة، تزيد القلق من ارتفاع عدد الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

ومن ناحية أخرى، أكد رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد19" بوزارة الصحة، أن الدولة المصرية تعمل بمنتهى القوة، وهناك خبر سار الأيام المقبلة يتعلق بعدد الأسرة المتعلقة بكورونا وتوفيرها للمرضى بالفيروس.