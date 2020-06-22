ريهام السهلي تعود لـ"المواجهة" بعد تعافيها من كورونا: مررت بتجربة صعبة

عادت الإعلامية ريهام السهلي، لتقديم برنامجها "المواجهة"، الذي يُعرض على شاشة "extra news"، عقب تعافيها من فيروس كورونا المستجد "كوفيد19"، وظهرت أول أمس السبت للمرة الأولى على الهواء بعد التعافي كشفت فيها عن تفاصيل إصابتها وتعافيها من الفيروس، واصفة فترة مرضها بالفيروس بـ"التجربة الصعبة"، وتحمد الله على تخطيها.

وأعربت السهلي، عن افتقادها لمتابعي وجمهور شاشة "extra news"، كما أعربت عن سعادتها البالغة بمساندة القناة لها خلال فترة مرضها مقدمه لهم كل الشكر والتقدير، مؤكدة أن المساندة والدعم النفسي الذى تلقته من الجميع ساعدها في تجاوز أزمة فيروس كورونا، كما أنها استطاعت تخطي المرحلة الصعبة بقوة، موجهة الشكر لزملائها على دعمهم لها.

ولفتت إلى أن دعم العاملين بقناة "إكسترا نيوز" لها خلال فترة الإصابة بكورونا ساهم في رفع حالتها المعنوية وتحسن حالتها النفسية التي أدت في التعافي بقوة، مطالبة المواطنين عند الشعور بأي أعراض اللجوء لاستشارة الطبيب سريعا، لأن اكتشاف كورونا مبكرا يساعد في الشفاء منه بسلاسة، "ممكن الاختلاف البسيط في حالتك الصحية يكون كورونا، ودة اللي حصل معايا".

وأوضحت أن الاكتشاف المبكر للإصابة بكورونا يساهم في سرعة وسهولة التعافي، كما أن أعراض الفيروس تختلف من شخص لآخر، مختتمة مقدمة برنامجها بتمنياتها بشفاء كل المرضى، وجميع المصابين بكورونا، وبالأخص زملائها من الإعلاميين.