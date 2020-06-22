توزيع شربات وشوكولاتة احتفالا بتعافي نائبة محافظ أسوان من كورونا

وزّع أعضاء حملة "معا ضد كورونا" بأسوان، مساء أمس، الشوكولاتة والعصائر والشربات على المارة في الشوارع الرئيسية والفرعية بمراكز أسوان، وذلك احتفالا منهم بتعافي الدكتورة غادة أبو زيد نائبة محافظ أسوان والمشرفة على أنشطة الحملة من فيروس كورونا المستجد "كوفيد -19" والتي كانت تعالج منه في العزل المنزلي.

وقال إبراهيم العجمي المنسق العام للحملة بأسوان: "نحن في سعادة كبيرة بتمام شفاء الدكتورة غادة والتي لم تتوقف عن متابعتنا ومتابعة أنشطة الحملة حتى أثناء فترة العزل المنزلي، فهي أحد أهم الركائز الرئيسية في الحملة وتوجيهاتها كانت لها الدافع الأكبر في تنفيذ أنشطتنا خاصة في العمل الميداني".

وتابع: "تم توزيع الحلوى والعصائر في مراكز المحافظة الـ5 (أسوان، دراو، كوم أمبو، نصر النوبة، إدفو) وهو ما قبله الأهالي بالدعوات الصادقة للدكتورة غادة ولأعضاء الحملة، ونتمنى دوام الصحة والعافية لجميع المرضى وأن يزيح الله البلاء عن البلاد والعباد".