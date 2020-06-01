نائب محافظ أسوان تكشف تفاصيل إصابتها بكورونا: لم أنقل العدوى لشقيقي

قالت الدكتورة غادة يحيى أبو زيد، نائب محافظ أسوان، إن أعراض فيروس كورونا المستجد، ظهرت عليها قبل أسبوعين من الآن، وبعدما تناولت بعض العقاقير المخصصة لنزلات البرد فتحسنت صحتها.

وأضافت "غادة أبو زيد"، خلال اتصال هاتفى ببرنامج "التاسعة"، الذى يقدمه الإعلامى وائل الإبراشى، عبر القناة الأولى المصرية، أنها خضعت للعزل المنزلي بنفسها واتبعت الإجراءات الاحترازية ولم تخرج من البيت إلا بعد 10 أيام عندما تحسنت حالتها الصحية ولم تذهب إلا لشقيقها لكنها فوجئت أنه يعانى من ارتفاع فى درجة الحرارة".

وتابعت: "عملت بعمل مسحة ولشقيقي خوفاً من أن أكون نقلت العدوى له، لكن نتائج المسحة أكدت إصابتى بالفيروس وخلو شقيقى منه".

وأشارت، إلى أنها حصرت كافة المخالطين لها منذ أن ظهر عليها أعراض البرد، وقامت بعمل مسحات لهم، ولم يثبت أصابة أى منهم بكورونا.

وأشارت نائب محافظ أسوان، إلى ضرورة اتباع كافة الإجراءات الطبية، والاحترازية المعلن عنها من قبل وزارة الصحة، من أجل الوقاية من الإصابة بفيروس كورونا، مشيرة إلى أن طاقم مكتب المحافظ فى العزل المنزلى لمدة 14 يوماً، ولم يظهر على أى منهم أي أعراض.