السودان يعلق على هجوم الجيش الإثيوبي على معكسر سوداني

كشف والي مدينة القضارف بالسودان نصر الدين عبدالقيوم، تفاصيل هجوم الجيش الإثيوبي على معكسر سوداني.

وقال عبدالقيوم في تصريحات نقلتها صحيفة "السوداني" السودانية، إن "ما جرى بمعسكر الأنفال عبارة عن اشتباكات محدودة بين القوات الإثيوبية والجيش السوداني بدأت عند الرابعة عصر اليوم".

وأضاف أن "القوات الإثيوبية درجت على المناوشات سنويا عند كل بداية الموسم الزراعي، منوها إلى أنه لا توجد خسائر وسط الجيش عدا إصابة خفيفة لجندي واحد"، وفقا لما نقلته وكالة أنباء سبوتنيك.

وأشار إلى أن "معسكر الأنفال يقع شرق العطبراوي ويتميز بموقع هام لذلك تسعى القوات الإثيوبية للسيطرة عليه".